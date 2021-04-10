TFF 1. Lig: Altay: 0 - Beypiliç Boluspor: 1

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Altay, konuk ettiği Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanattan ceza sahasına girip çizgiye inen Regattin topu kale önüne çevirdi, topu önünde bulan Thiam gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci Selmani’den sekerek Paixao’nun önüne düştü. Paixao’nun vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

17. dakikada sol kanattan yüklenen Altay’da Ziya Alkurt ceza sahası içi sol çaprazından orta şu karışımı bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Kaleci Selmani topu tek yumrukla kornere çeldi.

22. dakikada orta alandan atak yapan Altay’da Ziya Alkurt’un ara pasıyla ceza sahası içine giren Paixao, kaleye vurdu ancak kaleci Selmani iki hamlede topun sahibi oldu.

25. dakikada sağ kanatan gelişen Boluspor atağında Muhammed Gümüşkaya ceza sahası içine girdi sağ çaprazdan şutunu attı. Yerden giden meşin yuvarlak kale önünden geçip auta çıktı.

33. dakikada gelişen Boluspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Muhammed Gümüşkaya, kaleci Cihan Topaloğlu’nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.

34. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya topu ağlarla buluşturdu. 0-1

70. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Kappel, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Selmani’nin müdahalesiyle kornere çıktı.

89. dakikada orta alandan yüklenen Altay’da Murat Akça, ceza sahası yayı önünde topu kaleye gönderdi, ancak kaleci Selmani topu uzanarak yerden kornere çeldi.

90+3. dakikada Boluspor kale önünde yaşanan karambolde Kappel topu kaleye gönderdi ancak top defansın müdahalesiyle çizgi üzerinden çıkartıldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge xx, Erkan Akbulut xx, Ali Tuna xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx, Berkay Sülüngöz xx, Murat Akça xx, Cebrail Karayel x (Erdem Uğurlu dk. 46 x), Scuk xx (Deniz Kadah dk. 73 x), Thiam x (Zeki Yıldırım dk. 62 x), Regattin x(Mossoro dk. 79 x), Kappel xx, Ziya Alkurt x (İlhan Depe dk. 62 x), Paixao x

Yedekler: Eren Karataş, Yekta Kurtuluş, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Boluspor: Selmani xxx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Burak Bekaroğlu xx, Oğuzhan Berber xx, Burak Asan xx (Muhsin Yıldırım dk. 74 x), Muhammed Gümüşkaya xxx (Marlinho dk. 90 ?), Tugay Kacar xx, Abdullayev xx, Gökhan Sazdağı xx (Hamza Gür dk. 90 ?), Kassongo x (Diouf dk. 83 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Emin Bayram, Arda Köksal, Ensar Bilir, Hajdarevic, Atamer Bilgin

Teknik Direktör: Reha Erginer

Gol: Muhammed Gümüşkaya (dk. 34 pen.) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Burak Asan, Tugay Kacar, Ali Keten (Boluspor), Berkay Sülüngöz (Altay)