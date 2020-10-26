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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 1 - Bursaspor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. LİG'İN 7. HAFTASINDA AKHİSARSPOR, BURSASPOR'U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONA ERDİ.

Spor 26.10.2020, 19:58
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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 1 - Bursaspor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Akhisarspor, Bursaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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