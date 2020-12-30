TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Boluspor: 3
TFF 1. Lig’in 11. haftasından ertelenen karşılaşmada Adanaspor, Boluspor’u konuk etti. Müsabaka 3-2’lik konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
TFF 1. Lig’in 11. haftasından ertelenen karşılaşmada Adanaspor, Boluspor’u konuk etti. Müsabaka 3-2’lik konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Adanaspor’da Canberk’in geri pasından topu ayağından kaçıran kaleci Karacic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1
15. dakikada Adanaspor’da Uğurcan’ın ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer, topu direğin yanında dışarı gönderdi.
17. dakikada Adanaspor’da Ömer’in sağ kanattan ortasıyla topla buluşan Atalay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
42. dakikada Adanaspor’da Ryan’ın ortasıyla buluşan Ergin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.
45+2. dakikada Boluspor’un atağında Melih’in ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, topu ağlara gönderdi. 1-2
52. dakikada Adanaspor’da sol kanattan Ömer’in ortasına müdahale etmek isteyen Burak Bekaroğlu, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-2
82. dakikada Boluspor’da Kerim’in sol kanattan ortasına kafa vuran Hamza, topu ağlara gönderdi. 2-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Kapluhan xx, Gökmen Baltacı xx
Adanaspor: Karacic xx, Canberk x, Hakan xx, Donkor xx, İsmail x (Furkan dk. 45+3 x), Uğurcan xx, Atalay xx (Eren dk.70 x), Serhat xx (Ozan dk. 85 ?) Ryan xx (Berkan dk.70 x), Ömer xx, Ergin xx
Yedekler: Umut, Cenk, Evren, Belem, Burak
Teknik Sorumlu: Semih Özü
Boluspor: Mosquera x (Ömer dk. 24 x), Ali xx, Burak Bekaroğlu xx, Oğuzhan xx, Kerim xx, Alican xx (Hamza dk. 78 x), Tugay xx, Melih xx (Fethi dk. 90+3 ?), Gökhan xx, Marlinho xx (Burak Asan dk. 46 x), Poepon xx (Abdullayev dk. 78 x)
Yedekler: Fatih, Muhammed Bayır, Muhammed G., Muhammed A., Mihajlovic
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Karacic (dk. 7 k.k.), Gökhan (dk. 45+3), Hamza (dk. 82) (Boluspor), Atalay (dk. 17), Burak Bekaroğlu (dk. 52 k.k.) (Adanaspor)Sarı Kartlar: Canberk, İsmail, Furkan, Hakan, Uğurcan (Adanaspor), Marlinho, Kerim, Burak A. (Boluspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12