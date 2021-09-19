TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Adanaspor evinde Ümraniyespor’u ağırladı. Müsabaka golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

9. dakikada Ümraniyespor’da Oğuz, ceza sahası dışından plase bir vuruş yaptı ancak top auta gitti.

31. dakikada Ümraniyespor’da sağ kanatta Del Valle’nin ortasında ceza sahası içinde buluşan Oğuz, düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada Ümraniyespor’da ceza sahası içerisinde savunmadan seken topa Camara röveşata vurdu ancak top üstten auta gitti.

39. dakikada Adanaspor’da Donkor’un sol kanattan ortasında İsmail kafayla vurdu ancak kaleci Burak topu kornere çeldi.

84. dakikada Adanaspor’da Donkor’un sol kanatta verdiği ara pasla topu alan Orkan, ceza sahası içerisine orta yaptı ancak top kaleci Burak’ın elinde kaldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker xx, N. Dinçer Demir xx, Suat Güz xx

Adanaspor: Goran xx, Evren xx, Roche xx, Uğurcan xx, Donkor xx, Bruns xx, Celil xx (Rüştü dk.88?), İsmail xx, Serdar xx (Samet dk. 70 x), Ahmethan xx (Orkan dk. 83 ?), Ozegovic xx

Yedekler: Burak, Harun, Kingsley, Muhammet, İbrahim, Fıratcan,

Teknik Sorumlu: Yılmaz Akbaşlı

Ümraniyespor: Burak xx, Alim xx, Glumac xx, Vrsajevic xx, Ercan xx, Kayra xx, Serkan xx (Yusuf dk. 82 ?), Camara xx (Onur dk. 65 x), Oğuz xx (Emre dk. 82 ?), Del Valle xx, Kehinde xx

Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Mustafa, Mrsic, Denizhan, Faruk Can

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kartlar: İsmail (Adanaspor), Ercan (Ümraniyespor)