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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - İstanbuspor: 0 (İlk yarı sonucu)
TFF 1. LİG’İN İLK HAFTASINDA ADANASPOR EVİNDE İSTANBULSPOR’U AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ BERABERE TAMAMLANDI.
Spor 13.09.2020, 19:57
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TFF 1. Lig’in ilk haftasında Adanaspor evinde İstanbulspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
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