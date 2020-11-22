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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.Lig’in 10.haftasında Adana Demirspor evinde Eskişehirspor’u konuk etti. Müsabaka 4-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 22.11.2020, 21:12
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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Eskişehirspor: 1
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TFF 1.Lig’in 10.haftasında Adana Demirspor evinde Eskişehirspor’u konuk etti. Müsabaka 4-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada ceza sahası dışında yaşanan karambolde topu önünde bulan Eskişehirsporlu Mehmet’in şutunda kaleci Zubas meşin yuvarlağa sahip oldu.

53. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu kapan Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

70. dakikada Adana Demirspor’da Erkan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Yunus yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği topla buluşan Anıl, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

72. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Erkan’ın pasında Yunus topu filelerle buluşturdu. 2-1

87. dakikada sağ kanattan topu alarak ceza sahasına kadar giren Yunus, düzgün bir vuruşla topu kaleci Ekrem’in yanından ağlara gönderdi. 3-1

90+4. dakikada Adana Demirspor’da orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Emircan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Mustafa Savranlar xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Anıl xxx, Tarık xx, Okan xx, Gökhan xx, Hasan xx (Alaattin dk. 90 ?), Pa Dibba xx (Emircan dk. 57 xx), Erkan xxx (Kosecki dk. 90 ?), Volkan xx (Yunus dk. 46 xx), Mehmet xx (Semih dk. 87 ?)

Yedekler: Vedat, Mehmet, İzzet, Samed

Teknik Direktör: Ümit Özat

Eskişehirspor: Ekrem xx, Mevlüt xx, Bedirhan xx, Furkan xx, Bilal xx, Mehmet xx, Berkay xx (Göktuğ dk. 90 ?), Erdal xx (Buğra dk. 90 ?), Alimi xx, Sholaja xx (Onur dk. 65 x), Talha xx (Furgan dk. 79 x)

Yedekler: Ebrar, Sezgin, İbrahim, Kaan, Onurhan, Alperen

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Goller: Mehmet (dk. 53) (Eskişehirspor), Anıl (dk. 70),Yunus (dk. 72 ve 87), Emircan (dk. 90+4) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Hasan, Erkan, Tarık (Adana Demirspor), Furkan, Talha, Mevlüt (Eskişehirspor)
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