TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Menemenspor: 0
TFF 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor, Menemenspor’u konuk etti. Müsabaka 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
TFF 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor, Menemenspor’u konuk etti. Müsabaka 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan Gökhan’ın ortasına kafa vuran Tayyip, topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Adana Demirspor’da soldan Pa Dibba’nın pasında ceza sahasına giren Hasan, kaleci Selmani’yi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
45. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan hasan, pasını Emircan’a gönderdi. Emircan düzgün bir vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
50. dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan Pa Dibba’nın ortasıyla buluşan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
66. dakikada Adana Demirspor’da Emircan’ın ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Lanzafame, uzaktan sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Selmani, topu kornere çeldi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Gökhan Memişoğlu xx, Uygar Bebek xx
Adana Demirspor: Zubas xx, Rassoul xx, Tayyip xx, Mehmet U. xx, Tarık xx, Traore xx (İzzet dk. 87 ?), Hasan xx (Sinan dk.70 x), Gökhan xx, Mehmet A. xx (Lanzafame dk. 52 x), Emircan xx, (Yunus dk. 79) Pa Dibba xx (Sedat dk. 87 ?)
Yedekler: Vedat, Semih, Okan, Süleyman, Mehmet Berkant
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Menemenspor: Selmani xx, Furkan xx, Rıdvan xx, Domgjoni xx, Emre Batuhan xx, Taşkın xx, Alhassan xx(Bekir Can, dk.86 ?), Anaane xx (Vedat dk. 77 x), Şeref xx (Mehmet dk. 46 x), Tayfun x (Murat dk.46 x), Rasheed x (Kubilay dk. 64 x)
Yedekler: Yusuf, Ömer, Cem, Eren, Burak
Teknik Direktör: Ümit Karan
Goller: Tayyip (dk. 8), Hasan (dk. 30), Emircan (dk. 45) (Adana Demirspor)Sarı Kartlar: Pa Dibba, Rassoul (Adana Demirspor), Anaane (Menemenspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12