TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - GZT Giresunspor: 0

TFF 1.Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor, evinde GZT Giresunspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Gökhan İnler, ceza alanı önünde topu Ezeh’e verdi. Ezeh, çalımlarla GZT Giresunspor defansını geçip plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada Nalepa’nın pasında topla buluşan Balde’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Adana Demirspor’da Ezeh’in verdiği ara pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sinan, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

41. dakikada Hüseyin’den topu orta sahada kapan Ezeh, meşin yuvarlağı ceza alanı içine kadar taşıdı. Ceza alanı içinde Ezeh, Salih tarafından düşürülünce hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada beyaz noktaya gelen Hasan, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-0

66. dakikada Kaan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba’ya pasını gönderdi. Dibba’nın topuk pasında Sinan, kaleye sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Gökhan Memişoğlu xx, Ata Yıldırım xx

Adana Demirspor: Muhammed xxx, Tayyip xxx, Rassoul xxx, Okan xxx (Semih dk. 88 ?), Kaan xxx, Sinan xxx (İsmail dk. 76 x), Hasan xxx, Gökhan xxx, Sedat xx (Yunus dk. 46 xx), Ezeh xxx (Emircan dk. 56 xx), Pa Dibba xxx (Volkan dk. 76 x)

Yedekler: Zubas, Traore, Samet

Teknik Direktör: Samet Aybaba

GZT Giresunspor: Tolgahan x, Sergen x, Sadi x (Uzodimma dk. 46 x), Hayrullah x, Hüsamettin x (Kerem dk. 59 x), Mehmet xx, Nalepa xx, Serginho x (Erol dk. 37 xx), Caner xx, Eren xx (Muhammed dk. 79 x), Balde xx

Yedekler: Onurcan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Ezeh (dk. 11), Sinan (dk.37), Hasan (dk.42 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Sinan, Gökhan, İsmail (Adana Demirspor)i Sergen, Eren, Mehmet, Kerem (GZT Giresunspor)