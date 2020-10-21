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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA ADANA DEMİRSPOR, EVİNDE ÜMRANİYESPOR’U AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ TAKIMIN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Spor 21.10.2020, 16:55
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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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