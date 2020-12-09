TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1
TFF 1. Lig’in 13. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig’in 13. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Altınordu’da orta sahadan aldığı topla rakibin ceza sahasına giren Metehan, defansa çalım atarak sakladığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Adana Demirspor’da Erkan, taç atışı sonrası kaptığı topu ceza sahası dışından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Erhan’ın yanından top ağlara gitti. 1-1
63. dakikada Adana Demirspor’da Pa Dibba, ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak top kaleci Erhan’ın ellerinde kaldı.
66. dakikada Sinan’ın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erkan, göğsüyle kontrol ettiği topu gelişine kaleye vurdu ancak top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Turgut Doman xx, Kemal Mavi xx, Murat Altan xx
Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Mehmet U. xx, Süleyman xx, Hasan xx, Traore xx, Sinan xx (Yunus dk. 71 x), Pa Dibba xx (Lanzafame dk. 77 x), Erkan xx (Sedat dk. 90+2 ?), Mehmet xx (Volkan dk. 71 x)
Yedekler: Vedat, İzzet, Gökhan, Chedjou, Mehmet Berkant, Semih
Teknik Direktör: Ümit Özat
Altınordu: Erhan xx, Yusuf xx, Sinan xx, Yusuf Can xx, Ufuk xx (Kahraman dk. 77 x), Furkan xx, Oğulcan xx (Muzaffer dk. 90 ?), Furkan Çil xx, Metehan xx (Oğuzhan dk. 90 ?), İlhan xx, Ahmet xx (Hüsamettin dk. 69 x)
Yedekler: Yiğithan, Birhan, Alper, Burak, Mertcan, Muhammed
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Erkan (dk. 22) (Adana Demirspor), Metehan (dk. 10)(Altınordu)Sarı kartlar: Tayyip (Adana Demirspor), Oğulcan (Altınordu)