banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları
Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava
Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava
Bu hafta hava nasıl olacak?
Bu hafta hava nasıl olacak?
Fenerbahçe geç açıldı!
Fenerbahçe geç açıldı!

Tetteh'den altın değerinde gol

Yeni Malatyaspor’un golcüsü Tetteh, Göztepe karşılaşmasında attığı golle Süper Lig’e iyi bir başlangıç yaptı.

Spor 23.08.2021, 10:31
Tetteh'den altın değerinde gol

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Yeni Malatyaspor’da 56. dakikada Aabid’in ara pasında topla buluşan Tetteh meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Doğu Anadolu ekibi bu galibiyetle yeni sezonda ligdeki ilk galibiyetini alarak puanla tanıştı ve golcü futbolcu Tetteh de sezonun ilk golünü Göztepe karşısında atmış oldu.
Geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan genç forvet taraftarı heyecanlandırdı.

Yorumlar (0)
31°
açık