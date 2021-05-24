Terma City, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarını ağırlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin ikinci etabına da sponsor olan Terma City, 15 takımdan yaklaşık 500 kişiyi otellerinde ağırlıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ikinci etabı Yalova ve Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yapılıyor. 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İlk etapta olduğu gibi ikinci etabın da sponsoru olan Terma City, takımları otellerinde ağırlıyor.

Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Yalova Terma City’nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül, pandemi sürecinde oyuncu, teknik heyet, hakem ve federasyon yetkililerinin sağlığını düşünerek salgın tedbirleri kapsamında bütün önlemler üst seviyede tutularak aşılı otel personeli tarafından ağırlamanın yapıldığını söyledi.

Hügül "24 Mayıs Pazartesi Günü ikinci etabın ilk maçının heyecanı yaşayacağız" dedi. Hugül, “Yalova’da oynanacak Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. Etap maçları için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gibi birçok dev takımın yer aldığı 15 takımın sporcularına, hakemleri, federasyon yetkilileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz. Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan ’Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı’ kapsamında bu güne kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir şekilde ilerledik. Sporcularımız gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap olacak’’ dedi.

2.etabın mutluluğu ve heyecanını yaşayacaklarını ifade eden Mustafa Hügül, “Engelli sporcularıma kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa’nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova’da atmaya devam edecek” dedi.