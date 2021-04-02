Terim: Bu maçı benim için kazanın

Süper Lig'de zirve mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.

Hatay deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Galatasaray’da üst üste gelen olumsuz haberler Florya'da can sıkıyor. Zorlu viraj öncesi Luyindama, Marcao ve Yedlin kart cezalısı. İdmanda sakatlanan Kerem de kadroda yer almayacak. Taylan ve Emre Kılınç da yok.

FEGHOULİ ORTADA DENENECEK

Milli takımlarına giden oyuncuların da geriye yorgun dönmeleri, teknik patron Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, eldeki en iyi 11'i sahaya sürmek için kurmayları ve sağlık ekibiyle bir araya gelerek karar verecek.

Terim'in aklındaki ana plan ileride Falcao, kanatlarda Feghouli ve Onyekuru, forvet arkası Emre Akbaba, ortada Gedson ve Etebo. Ancak son idmanda; kanatlarda Arda ve Oğulcan, ortada Feghouli de denenecek

“BU MAÇI BENİM İÇİN KAZANIN”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cumartesi günü oynanacak Hatayspor karşılaşması öncesinde futbolcularıyla kritik bir toplantı yaptı. Terim, "Üst üste şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar, cezalar… Bugüne kadar hiçbir şeyden şikayet etmedik. Çıkıp Aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Bu maçı benim için, camia için kazanmalıyız. Cevabı her zamanki gibi sahada vermeliyiz" dedi.

(Ensonhaber)