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Terim: "Bu çok önemli bir başarıdır"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, namağlup son 16’ya kaldıkları Lazio maçının ardından, "Bu çok önemli bir başarıdır" dedi.

Spor 10.12.2021, 03:02
Terim: "Bu çok önemli bir başarıdır"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, namağlup son 16’ya kaldıkları Lazio maçının ardından, "Bu çok önemli bir başarıdır" dedi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Lazio maçının ardından Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Terim, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Sonuç böyle olmalıydı ve oldu. Allah’a çok şükür. Hakkımızdı. Maçtan önce Lazio’nun bizi baskı altında tutmasını bekliyorum demiştim. Maça topun kontrolünü elimize alarak başlayınca onlara önemli sürpriz yaptık. Baskı yapmadık ve rakibi ikinci bölgenin ucunda karşıladık. Bloklarımızı ve merkezi iyi kapattık. İkinci yarı üstümüze daha çok geleceklerini tahmin ettik ve böyle oldu. En son Lazzari ile Anderson’u da sağ tarafa alınca mecburen Patrick’in önüne Ömer’i almak zorunda kaldım. Doğru da oldu. Çok yorgun olan Kerem’i ve Diagne’yi de almak zorunda kaldık. Diagne’nin hava üstünlüğünü de Mostafa ve Luyindama ile gidererek istediğimiz sonucu aldık. İhtiyacımız bir puan demiştik. Bu hamlelerle, bu taktik anlayışla halledeceğiz dedik ve öyle oldu” diye konuştu.

“Oyuncularımı kutluyorum"

Lazio maçında tartışmalı kararların olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, "Onların çok üstünde durmuyorum bugün için; ama bakacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Çok müthiş bir mücadele verdiler. Bu bir Şampiyonlar Ligi grubu gibi demiştim. Bugün Marsilya’yı, Lazio’yu ve Lokomotiv Moskova’yı geçip hiç mağlup olmadan, dışarıda gol yemeden 12 puanla lider olmak hiç kolay değildi. Bu çok önemli bir başarıdır. Dortmund ve Barcelona gibi birçok takımla oynamayacağız. Dolayısıyla son 16’ya adımızı yazdırdık. Kötü gidişatımızın ardından bu galibiyetle taraftarımızın, camiamızın, başkan ve yönetimimizin yüreğine bir nebze olsun su serpmiş olabiliriz. Memnunum, mutluyum. Genç bir takımız. Zaman zaman hata yapıyoruz. Bu gruptan çıkmayı biz hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helaldir. Oyuncularım hem oynadı hem kazandı hem de kaybetmedi. Gencecik 10 tane arkadaşımızla çıktık. Tecrübeli arkadaşlarımızı da zaman zaman oynatıp onların da emeği olunca özellikle Avrupa Ligi’nde güzel bir takım ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.

"Başkanımızla devre arası için sürekli konuşuyoruz"

Başkan Burak Elmas ile maç öncesinde görüştüklerini söyleyen Fatih Terim, “Başkanımızla devre arası için sürekli konuşuyoruz. Son rötuşları yaptık 1-2 saat. O da oyuncularımızı tebrik etmek için aşağıya indi. Ben de kendisini tebrik ettim. Başkanımıza, yönetimimize ve Galatasaray camiasına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Sarri çok başarılı bir teknik adam"

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin çok başarılı bir teknik adam olduğunu söyleyen Terim, “Sarri çok önemli bir hoca. Kendisini ve oyun felsefesini çok beğeniyorum. Kompleksi olmayan birisi. Kendisinin hakkımda söyledikleriyle çok onur duyuyorum ve mutlu oluyorum. Kendisi de çok büyük başarılara imza atmış önemli bir hoca. Oynattığı futbolu beğeniyorum ve kendisini seviyorum. İyi bir arkadaşım, dostum. Kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Hayallerinin izinden gitmeye devam edeceklerini dile getiren Galatasaray’ın teknik patronu, “Bundan sonrası için bakalım Allah bizi nereye kadar götürecek. Bu sadece benim değil, tüm Galatasaraylıların hayali” diyerek sözlerini noktaladı.

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