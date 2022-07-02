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Tenisçi Çağla Büyükakçay’a Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından verilen doping cezası, İngiltere’deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildi.

Tenisçi Çağla Büyükakçay’a Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından verilen doping cezası, İngiltere’deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildi.

Spor 02.07.2022, 16:14
Tenisçi Çağla Büyükakçay’a Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından verilen doping cezası, İngiltere’deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildi.

Tenisçi Çağla Büyükakçay’a Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından verilen doping cezası, İngiltere’deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildi.

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