Tel Aviv Grand Slam’de ikinci günde milliler madalya alamadı

İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde milli judocular madalya alamadı.

İsrail’in Tel Aviv kentinde devam eden Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde maça çıkan judoculardan; kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu, 70 kiloda Minel Akdeniz ilk tur müsabakalarında, erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ilk turu bay geçti. İkinci turu da kazanan milli judocu üçüncü tura yükseldi. Koç, bu turda Alman Dominic Ressel’e altın skorda yenildi.

Grand Slam’de yarın son gün karşılaşmalarında; kadınlar: +78 kiloda Kübranur Esir ilk turu bay geçti. İkinci turda Alman Jasmin Grabowski’yle, erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ilk maçında İsrailli Sagi Hailo’la, +100 kiloda Cemal Erdoğan ilk maçında Kazak Adil Orazbayev’le mücadele edecek.