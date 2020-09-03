Tekvandoda Tokyo yolunda önemli güç birliği

Türkiye Tekvando Milli Takımı, dünyanın önemli ülkelerinden İngiltere ile ortak bir çalışma kampı gerçekleştiriyor.

Tekvandoda dünyanın söz sahibi iki ülkesi güç birliği yaptı. Uluslararası şampiyonalarda kürsüden inmeyen Türkiye ve İngiltere Tekvando Milli Takımları, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları doğrultusunda ortak çalışma kampına başladı. Antalya’daki bir otelde 10 Eylül’e kadar sürecek çalışma kampı için İngiltere Tekvando Milli Takımı, aralarında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu 17 sporcu ile Türkiye’ye geldi. İki ülkenin en iyi tekvandocuları olimpiyat oyunları ve olimpiyat oyunları kıta elemeleri yolunda önemli çalışmalara imza atacaklar.

Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, “Türkiye ve İngiltere, dünya tekvandosunda lokomotifi çeken ülkeler olarak dikkati çekiyor. Türkiye olarak korona virüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen olimpiyat oyunlarına en iyi şekilde hazırlanmaya başlamıştık. Bu dönemde İngiltere’den bize ortak kamp talebi geldi. Elde ettiğimiz başarılar nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden bu tarz talepler alıyoruz. Yapılacak bu kampın faydalı olacağını düşündüğümüz için olumlu cevap verdik. İki ülke burada en iyi sporcularıyla yer alıyor. Çalışmalarımız yüksek bir tempoda başladı. Her sıklette olimpiyat madalyasına aday sporcuları burada bir araya getirmiş olduk. Yüksek kalitede yapılacak antrenmanların olumlu geri dönüşleri olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımlar Performans Direktörü Gary Hall ise, “Türkiye’de çok güzel bir ortamla karşılaştık. İngiltere ve Türkiye, tekvando branşında her zaman başarılı olmuş ülkeler. Türkiye Tekvando Federasyonu’na kamp talebimize olumlu yanıt verdiği için çok teşekkür ediyorum. Burada üst düzey sporcuların üst düzey antrenmanlarının çok faydalı geçeğini düşünüyorum” dedi.