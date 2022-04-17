Tekvandoda Almanya ile ortak kamp

Türkiye Erkek Tekvando Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya ile ortak bir hazırlık kampı gerçekleştiriyor.

Türkiye Erkek Tekvando Milli Takımı, 19-22 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası hazırlıklarını Teknik Direktör Servet Tazegül yönetiminde Antalya’da sürdürüyor. Milliler, çalışmalarını Almanya ile ortak şekilde yürütüyor. 10 milli sporcunun yer aldığı kampta, Almanya’nın Avrupa Şampiyonası’na katılacak 8 sporcusundan 6’sı bulunuyor. Diğer 2 sporcudan birisinin korona virüs testi pozitif çıktığı için, diğerinin ise sakatlığı nedeniyle kampa gelemediği ifade edildi. Kamp, 25 Nisan’a kadar sürecek.

Metin Şahin: "İki ülkeye de çalışmalarında başarılar diliyorum"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, ortak hazırlık kampını ziyaret etti. İki ülke sporcularıyla yakından ilgilenen Başkan Şahin, sporculara ve teknik ekiplere başarılar dileyerek, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’ndan sonra en önemli organizasyonumuza hazırlanıyoruz. 2022 yılında çok fazla önemli şampiyona olacak. Bu kampın faydalı olacağına inanıyorum. Takımımızda çok güzel bir hava var. Almanya, özellikle tekvandoda çok yakın ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Onlarla burada bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. İki ülkeye de çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.