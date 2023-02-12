Tekvando milli takım antrenörü Cemal Toman hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Kahramanmaraş bölgesi milli takım antrenörü Cemal Toman ve eşi Songün Toman’ın depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde ağır hasarlara yol açan depremlerde spor camiası da acı kayıplar yaşadı. Bu isimlerden biri de tekvando milli takım antrenörü Cemal Toman oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yaşanan deprem felaketinde Federasyonumuz Kahramanmaraş bölgesi milli takım antrenörlerinden Cemal Toman ve değerli eşi Songül Toman, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Cemal Toman ve eşine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.