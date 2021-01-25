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Teknik Direktör Hakan Keleş, Balıkesirspor ile oynadıkları maçı değerlendirdi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Balıkesirspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Spor 25.01.2021, 15:04
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Teknik Direktör Hakan Keleş, Balıkesirspor ile oynadıkları maçı değerlendirdi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Balıkesirspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Balıkesirspor ile karşılaşan Giresunspor, 88. dakikada İbrahima Balde’nin golüyle karşılaşmayı 1-0’lık galibiyetle tamamladı. Giresun’da yeni hizmete giren Çotanak Stadyumu’ndaki ilk maçını kazanan Giresunspor, 38 puanla liderliğini korudu. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Keleş, karşılaşmanın Giresunspor taraftarları için çok önemli ve özel bir maç olduğunu ifade etti.

TFF 1. Lig’in ilk yarısını lider bitirdiklerini ve ikinci yarıya da galibiyetle başladıklarını ifade eden Keleş, “İnşallah bu sezon Giresun’un uzun yıllar süren Süper Lig hasretine son vereceğiz. İkinci devreye iyi bir başlangıç yaptık. Ligin ilk devresini lider olarak kapatmıştık. Çok şükür ikinci devrenin ilk karşılaşmasından da galip gelerek liderliğimizi korumayı başardık. Elde ettiğimiz üç puan ve rakiplerimizin puan kaybından doğan bir fark oluştu. Bu farkı devam ettirmek ve aradaki farkı açmak istiyoruz” dedi.

Karşılaşmada hırslı ve mücadeleci bir ruha sahip bir takım haline geldiklerini belirten Hakan Keleş, “Balıkesirspor’u sahada göstermiş oldukları mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bugün herkes için özel bir gündü. Uzun zamandır beklediğimiz Çotanak Stadımızda ilk maçımızı oynadık mükemmel bir zemin mükemmel bir atmosfer tabi ki bu güzelliğe de yine aynı şekilde güzel bir galibiyet yakışırdı ki bizde bunu sahadan galip ayrılarak başardık. Ancak her şey sahada alınan 3 puanla sonuçlanmıyor. İlk devre oyun hakimiyetini tam anlamıyla elde edemedik. Ancak ikinci devre sergilediğimiz baskı ile oyunu rakip sahaya taşımayı başardık. Oyuncularım elinden gelen mücadeleyi verdiler. Her zaman söylediğim gibi bugünde sahada kime ne görev verdiysek hepsi üzerine düşeni yerine getirdi. Oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının her zaman zorlu geçtiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “Balıkesirspor karşılaşmasının ardından takıma bir günlük izin verdik. İznin ardından çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Menemenspor karşılaşması var. Hedefimiz içerde ve dışarda puan kaybı yaşamamak. Biz bunun içi elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz inşallah sevinen taraf biz olacağız”şeklinde konuştu.

Nalepa ve Diarra’nın maçın son dakikalarında gördüğü kırmızı kartlarla ilgili ise, “Bize yakışmadı. Biz zaten transfer yapmadık ve sayılı derecede oyuncumuz var. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bizim bu tarz hareketlere asla müsaademiz yok. Bu veya buna benzer hiçbir davranışın tekrarlanmasını istemiyorum. Yaşadığımız bu olay ile ilgili gereken cezaları vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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