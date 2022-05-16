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Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir dönem yakın korumalığını yapan Yıldız, kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti
Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü’nün merkezi ve Florya’nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır."
Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü’nün merkezi ve Florya’nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır."
Spor 16.05.2022, 14:49
Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü’nün merkezi ve Florya’nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır."