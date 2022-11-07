Teknik Direktör Cihat Arslan, Bol’ca Futbol’a konuk oldu

Teknik Direktör Cihat Arslan, Bol’ca Futbol’un konuğu oldu. Arslan, yurt içi ve yurt dışından bazı kulüplerden teklifler aldığını ancak bir süre dinlenmek istediğini söyledi.

Bol’ca Futbol’a bu hafta Yeni Malatyaspor ile yolları ayrılan Teknik Direktör Cihat Arslan konuk oldu. Arslan, göreve başladığı dönemde yaşadığı sıkıntıları, "Geçen sene göreve geldiğimde, bu sezonu planlamak için gelmiştim. Ben Ankara’dan Malatya’ya giderken yönetimin istifa ettiğini öğrendim. Kulübe gidince de genç oyuncular geldi, ama yönetim yok, kimse yok. Ama ben takımı ortada bırakmak istemedim. Çünkü takımların oluşması kolay değil ama yok olması çok kolay. Ben de bunu engellemek istedim. Bunun karşılığında maddi olmasa da manevi olarak mutluyum. Biz de zamanında bu dönemlerden geçtik. Gencecik futbol oynamak isteyen çocuklar var. 12 oyuncuyu profesyonel yaptım. Takımların içinde insanlar var. Sadece bir kulüp olarak görmemek lazım. Takımı düşünürken sadece teknik, taktik değil, kulüp personelinin durumunu da düşünüyorsunuz. Ben de o yüzden takımı yarı yolda bırakmadığım için kendimi mutlu hissediyorum" cümleleriyle anlattı..

Kariyer hedeflerine ilişkin ise Arslan, "Hayır diyememe sıkıntım var. Birisi ya da bir kulüp yardım istediği zaman ona kayıtsız kalamıyorum. Yurt içi ve yurt dışından kulüplerden teklif aldım. Ama bir süre dinlenmek istiyorum" diye konuştu.

Cihat Arslan, Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 yendiği derbiyi de şöyle değerlendirdi:

"Beni şaşırtan Şenol Güneş’in tercihleri oldu. Bu maçı o açıdan biraz farklı gördüm. N’Koudou, Anadolu takımlarında faydalı olabilir ama Beşiktaş’ta çok etkili olamıyor. Dele Alli’nin oynamaması bence yanlıştı. Böyle bir derbide faydalı olabilirdi. Bu tarz oyuncuları oynatmazsanız değersiz hale getirirsiniz. Okan Buruk ise tam tersine Oliveira’nın, Mertens’in, Icardi’nin üstüne gidiyor. Onlara çok şans veriyor. Şenol Güneş de ise oyuncu tercihleri konusunda kafa karışıklığı var. Ümraniyespor maçındaki gibi çıksa daha verimli olabilirdi. Beşiktaş’ın yerli yabancı dengesizliği var. Galatasaray’ın geçen seneden beri topu santrfora taşıyamama sorunu var. Bence 4-4-2 gibi dizilimle Mertens ile Icardi’yi yan yana değerlendirirse daha çok gol atabilir takım olarak."

Teknik Direktör Cihat Arslan, Trabzonspor’la alakalı da, "Trabzonspor’un geçen seneki isteği ve açlığı yok. Şampiyon olduktan sonra takımda rahatlama olmuş. Trabzon çok oyuncu kaybetti. Şampiyon olan kurgu dağıldı. Nwakaeme gibi kilit bir oyuncu da gitti. Trezeguet orayı dolduramıyor. Her şeye rağmen Trabzonspor’u yarışın içinde görüyorum. Bir yerde değişebilir" şeklinde konuştu.