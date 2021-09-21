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Tekirdağ’da bisiklet turu

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde bisiklet turu düzenlendi.

Spor 21.09.2021, 19:49
Tekirdağ’da bisiklet turu

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde bisiklet turu düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Altınova Mahallesi Sahil Şeridinde bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turuna onlarca bisiklet sever katılırken, turda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de bisiklete binerek bisiklet sürdü.

Bisiklet turu öncesi açıklama yapan Başkan Yüksel, "Sağlıklı bir yaşam için hareket etmeye gerek var. Bu yıl ve gelecek yıl 6-7 kilometrelik bisiklet yolumuz tamamlanmış olacak. Süleymanpaşa biraz daha hareketli biraz daha sportif bir ilçe olacak. Gençler için 38 spor tesisi yaptık. Gençler için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Özellikle gençlerin daha fazla hareketli olmasını istiyoruz. Spor yatırımlarıyla belki de Trakya’nın en sportif şehri olacağız" dedi.

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