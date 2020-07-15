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Tekirdağ’da 15 Temmuz koşusu
TEKİRDAĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANISINA KOŞU DÜZENLENDİ.
Spor 15.07.2020, 11:26
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Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle koşu yarışı düzenlendi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi sahilinde Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen koşuya 25 kadın 25 erkek olmak üzere toplamda 50 sporcu katıldı. Etkinlik öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında yarışa katılacak olan tüm sporcuların ateşi ölçüldü. Tekirdağ Yelken Kulübü yakınlarında kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride başlayan koşu, sahil boyunca devam ederek, Barış ve Özgürlük Parkı’nda sona erdi. Yarış sonucunda dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.
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