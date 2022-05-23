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Tekirdağ spor kenti olma yolunda

Tekirdağ’da açılan spor tesislerine bir yenisi daha eklendi.

Spor 23.05.2022, 12:58 23.05.2022, 13:15
Tekirdağ spor kenti olma yolunda

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik ve spor yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Kentin yeni kurulan mahallelerinden olan Namık Kemal Mahallesi’nde inşa edilen tesise eski Tekirdağ Milletvekillerinden Fethi Mahramlı’nın adı verildi.

Tesisin açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Öncelikle çok sorulduğu için cevap vereyim, neden Fethi Mahramlı ismi verildi onu belirteyim. Aile büyüklerine teşekküre ederim, Allah razı olsun. Biz bu şehirde kimin zerre katkısı varsa isminin yaşatılmasından yanayız dedik. O yüzden de bizim onuncu ve on ikinci dönem milletvekilliğimiz yapmış, arkadaşlarıyla beraber Tekirdağspor’un kuruluşunu gerçekleştirmiş kıymetli büyüğümüzün isminin yaşatılacağı bu güzel tesise özellikle onun ismini vermek istedik. Namık Kemal Mahallemizin ihtiyacı vardı. Mahallemiz yeni büyüyor, hızlı bir şekilde gelişiyor. Çocuklarımız var, asosyal bir şekilde yaşadıkları için acilen bölgede bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Alan da müsaitti. Bence Tekirdağ’ın en güzel yerlerinden, en güzel tesislerinden biri oldu. Namık Kemal Spor Kulübü de sağ olsun yüzümüzü kara çıkarmadı. Hem alana iyi bakıyor hem de çocuklarımızı güzel yetiştiriyor. Süleymanpaşa Belediyesi olarak biz de inşallah birçok spor branşında da çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için biz de katkı sağlayacağız. El birliği ile inşallah bizden sonraki nesillerin daha iyi yetişmesine olanak sağlayacağız. Gençliğine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Biz bu düsturla hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim için önemli. Eğer ki biz çocuklarımızı ve gençlerimizi boş bırakırsak çok farklı yerlerde çok farklı zaman geçireceklerini de geçirdiğini de görüyoruz, şahit oluyoruz. O yüzden yerel yönetimlerin çocuklara ve gençlere önem vermesinden yanayım. Bu doğrultuda da bu yatırımların daha büyüklerini önümüzdeki günlerde açmaya devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun, her şey gönüllerince olsun” dedi.

Yüksel’in konuşmasının ardından Namık Kemal Mahallesi Muhtarı ve Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı teşekkür konuşmaları yaparak, Cüneyt Yüksel’e çiçek ve plaket verdi. Kurdele kesiminin ardından tesisleri gezen Yüksel, çocuklarla birlikte spor yaptı.

Tesiste spor yapan gençlerden Arda Sevinç, “Burada daha önce böyle bir şey yoktu. Biz Namık Kemal Spor Kulübü’nde futbolcuyuz. Gerçekten çok iyi bir etkinlik, mutluyuz. Herkes eğleniyor, biz de eğleniyoruz. Başkanımız geldi, o da sağ olsun. Gerçekten organizasyon iyi, çok iyi bir yer. Herkese tavsiye ederiz” dedi.

Kaan Ural ise, “Buraya geldik açılışa. Öncelikle Cüneyt Başkanımıza teşekkür ederim. Namık Kemal Spor Kulübü’nün futbolcuları olarak tesise geldik. Burada futbol oynuyoruz” dedi.

Tesiste futbol sahası, voleybol ve basketbol oynanabilen çok amaçlı saha ve tenis kortu bulunuyor. Ayrıca 320 metrekarelik bir çay bahçesi ile 200 metrekarelik çocuk parkı yer alıyor. Yürüyüş yapılmaya ve bisiklet sürmeye uygun olan 200 metre uzunluğundaki parkuru da içinde barındıran tesiste yüzlerce genç aynı anda spor yapabiliyor.

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