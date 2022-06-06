banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı’ndan, A Milli Takım’a ziyaret

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta uluslararası bir turnuvaya katılan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncuları, yarın akşam UEFA Uluslar Ligi’nde aynı şehirde Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nı ziyaret etti.

Spor 06.06.2022, 13:12
Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı’ndan, A Milli Takım’a ziyaret

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta uluslararası bir turnuvaya katılan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncuları, yarın akşam UEFA Uluslar Ligi’nde aynı şehirde Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nı ziyaret etti.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Çelik ile milli tenisçiler Emirhan Toper ve Serdar Antaç, A Milli Futbol Takımı’nın kamp yaptığı otele gelerek, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcularla tanışıp yarınki maçta başarılar diledi. A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu da Çelik, Toper ve Antaç’a imzalı milli takım forması hediye etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, bu sabah Vilnius’ta kısa bir yürüyüş yaptı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu