Tek başına bir piyasa değeri: Mesut Özil

Türkiye’de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte en büyük gündem maddesi Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye yaklaşması oldu. Henüz imzalar atılmadı ama an meselesi…

Transfer haberlerinin gündeme gelmesiyle Fenerbahçe’nin hisseleri yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Bugün Fenerbahçe’nin değeri 4 milyar lirayı aştı. Peki yılda 20 milyon Euro’dan fazla para kazanan Mesut Özil bugüne kadar nasıl bir ekonomi yarattı? Fenerbahçe’ye katkısı nasıl olacak? İşte Mesut Özil ekonomisi...

Futboldan kazandığı para

Mesut Özil futbol hayatına Almanya’da başladı. 18 yaşında Schalke forması ile Bundesliga’da yerini aldı. Werder Bremen ile asist kralı oldu. Alman Milli takımı ile Dünya Kupası’nı kaldırdı. Real Madrid ile La Liga şampiyonluğuna uzandı. Mesut Özil’in bugüne kadar futboldan kazandığı paranın 100 milyon Euro’nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Oyuncunun sponsorluk ve reklam gelirleriyle bu rakamı 150 milyon Euro’ya çıktığı belirtiliyor. İlk gelen haberlere göre Mesut’un Fenerbahçe’den yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alacağı yönünde. 32 yaşındaki yıldız bu paraya bonusları ve reklam gelirini de ekleyecek.

Fenerbahçe'ye etkisi

Mesut elbette Türkiye’de en çok kazanan ilk üç oyuncu arasına adını yazdıracaktır. Peki Fenerbahçe’ye etkisi nasıl olacak? Bugüne kadar forma satışından hiçbir futbolcu parasını çıkaramadı. Bunu kulüplerin KAP’a yaptığı açıklamalardan da görmek mümkün. Ancak yıldız oyuncuların Süper Lig’de bir takımda forma giymesinin elbette ekonomik getirileri olabiliyor.

Sponsorların ilgisi artarken, reklam çalışmaları da onunla birlikte yenileniyor. Bir de sosyal medya etkisi… Bu alanda en çok konuşulan kulüp olabiliyorsunuz. Ancak artık Youtube gibi gelir yaratacak mecraların olması bu anlamda kulüplere de olumlu etki yapıyor. Mesut’un transfer haberlerinden bugüne kadar Fenerbahçe’nin piyasa değeri neredeyse 1 milyar lira arttı. Geçen Çarşamba günü Fenerbahçe’nin piyasa değeri 3.2 milyar liraydı bu rakam bugün 4.2 milyar liraya yükseldi.