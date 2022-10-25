TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı yapıldı

TED (Tenis, Eskrim, Dağcılık) Spor Kulübü tarafından 22.’si düzenlenen TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı gerçekleşti. Turnuva 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda oynanacak olan final maçıyla tamamlanacak.

TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı, TED Spor Kulübü’nde yapıldı. Toplantıya TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, Turnuva Direktörü Erhan Oral ve tenisçi Ayşegül Mert katıldı. Toplam 22 bin Dolar ödüllü turnuva, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda oynanacak olan final karşılaşmasıyla son bulacak. Turnuva Direktörü Erhan Oral, turnuvanın 22. kez düzenlendiğini belirterek bunun gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mehmet Tınaz: “Federasyondan destek alamadık”

Bu turnuvanın 22 senedir yapıldığını ifade ederek sözlerine başlayan TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, “Devamlılığı olan bir turnuva. 22 senedir yapılıyor. Cumhuriyet Bayramı haftasında bu turnuvayı yapıyoruz ve finalin de bayram gününe denk gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramımızı da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah sporcularımız final oynar. Biz TED olarak bu sene turnuvalarda üzerimize düşen her şeyi yaptık ancak bunları yaparken federasyondan destek alamadık. Daha önce Pemra, Çağla ve İpek bu turnuvada final oynadı. Belki çok yüksek ödüllü bir turnuva değil ama mevsimler olarak sporculara çıkış yapma imkanı veren bir turnuva. Önümüzdeki yıl Cumhuriyet’in 100. yılında yapacağımız turnuva için de önümüzdeki aydan itibaren çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

“Bu sıkıntının sebebi nedir bilmiyorum”

Türkiye Tenis Federasyonu’yla aradaki problemler hakkındaki soru üzerine konuşmasını sürdüren Tınaz, “Kendileri burada olmadığı için konuşmak istemiyorum. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama aklıma gelen 2 konu var. Şırnak’ta yapılan bir turnuvaya TED’den oyuncu katılmadı. TED’in 2 tip oyuncusu var. Birisine biz bakıyoruz, o bizim söylediklerimize uyuyor. Diğerine ise ailesi bakıyor. Bir kız çocuğunu ailesi Şırnak’a turnuvaya göndermiyorsa ben buna bir şey diyemem. Seçim öncesinde arkadaşları yanında yokken ben ve oğlum Cem kendisinin yanındaydı. Bunlara anlam veremiyorum. Biz tenise hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu nasıl istiyorsa öyle yapabilir. Kırıcı ve sıkıcı bir durum. Kızlar turnuvası finaline gitmedim ben. Benim mizacım bu. Kendi kulübüm dışında bir yerde tenis oynamam ve gitmem. Koza’da Federer’i de izlemeye gitmedim. Belki kıskançlıktan gitmiyorum ama federasyonun da bütün turnuvalarını kendi sahasında yapacak diye bir şey yok. O zaman Türkiye Futbol Federasyonu da bütün maçları Riva’da oynasın, diğer statları kullanmasın. Kendilerine başarılar diliyorum. Gaziantep’te bütün devlet erkanıyla bir turnuva yaptılar. Bu turnuvayla aradaki farkı bilemiyorum. Biz kendi yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Biz kulübüz. Türkiye’de yeni bir trend çıktı ve takım şampiyonalarına döndü her şey” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’ye kondisyon antrenörü getirmeleri gerekiyor”

Federasyonun eskiden her turnuva yapana yüzde 20 destek verdiğini de söyleyen Mehmet Tınaz “Federasyon eskiden her turnuva yapana yüzde 20 destek veriyordu. Bu destek verdiği insanlar büyüdü. Bu iş şahsi desteğe döndü. Ben güneyde bir otelle anlaşıp organizasyon yapıyorum ve federasyondan da destek alıyorum. Sonrasında kar elde ediyorum. Sonrasında bir çatışma ortaya çıktı ve turnuvalara destek kesildi. Başkan gelmediği için de sinirliyim biraz. Geçen sene bize otel sponsoru buldu. Otel bize 20 bin dolar verdi ama bir Challeger turnuvasının bize maliyeti 115 bin Dolar. Bunun 20 bin dolarını veriyordu. Bun sene destek vermediler. Ama olayın kopuşu, güneydeki turnuvaların sayısının artıp, oradaki kişilerle federasyonun arasının bozulması oldu. Sporcular ilk 300’e, 200’e girebiliyorlar ama sonrasında durum değişiyor. Buraya gelen antrenörler, sporcuları yakından izleyip eksiklerini görüyor. Sporcular da sonrasında maç kaybetmeye başlıyor. Bence Türkiye Tenis Federasyonu’na düşen en önemli görev, ilk 100’de olan bir antrenör tutarak sporcuları çalıştırması. Bu antrenörlerin maaşları çok yüksek. Bunlardan birisini buraya bağlamak lazım. Sporcuları çok sıkı idmanlarla ileriye taşımaları lazım” şeklinde konuştu.

Turnuvada mücadele eden sporcu Ayşegül Mert de ,“Cumhuriyet Bayramı’nda böyle bir turnuva düzenlenmesi çok önemli. Ben de burada geçen sene çok iyi oyuncularla oynadım. Bu sene bana böyle bir şans veren kulübüme teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı fotoğraf çekimiyle son buldu.