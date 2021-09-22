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Tecrübeli smaçör Faik Yaz Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Faik Yaz ile anlaşmaya vardı.

Spor 22.09.2021, 15:47
Tecrübeli smaçör Faik Yaz Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Faik Yaz ile anlaşmaya vardı.

2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Faik Yaz’ı 1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Karacabey Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Mustafa Cengiz, "Bu yıl play-off için iddialı bir ekip oluşturduk. Transferimizi de bu doğrultu da yaptık. Transferimiz her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.

Faik Yaz, kariyerinde Netaş, Beşiktaş, Tokat Belediye Plevne, Maliye Milli Piyango,TED Kolejliler, İnegöl Belediyespor, Erzurum Palandöken, Bursa Büyük şehir Belediye Spor kulüplerinde forma giydi.

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