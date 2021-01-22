TEBRİKLER FENERBAHÇE...

Euroleague'de 21. hafta maçında Fenerbahçe Rusya deplasmanında Final Four'un en büyük adayı olarak gösterilen CSKA Moskova'yı 89-83 devirmeyi başardı. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 24 sayı 6 ribaunt 3 asist, Nando de Colo 22 sayı 9 asist 4 top çalma, Jarrell Eddie 17 sayı, Dyshawn Pierre 10 sayıyla oynadı.

Jan Vesely'nin maçın son bölümündeki inanılmaz müdahaleleri de galibiyette etkili oldu.

Mücadeleyi 7 bine yakın seyircinin izlemesi de dikkat çekti.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 21-15

2. çeyrek sonucu: 38-38 (17-23)

3. çeyrek sonucu: 66-63 (28-25)

4. çeyrek sonucu: 83-89 (17-26)