TEBRİKLER FENERBAHÇE...
Euroleague'de üst üste aldığı 5 galibiyetle büyük bir çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova karşısında da kıran kırana bir mücadele sonunda harika bir galibiyet elde etti ve karşılaşmadan 89-83'lük galibiyetle ayrıldı. Maçın son bölümünde Jan Vesely ve Nando de Colo hem savunmada hem hücumda yaptıkları harika müdahaleler ile galibiyette büyük pay sahibi oldular.
Euroleague'de 21. hafta maçında Fenerbahçe Rusya deplasmanında Final Four'un en büyük adayı olarak gösterilen CSKA Moskova'yı 89-83 devirmeyi başardı. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 24 sayı 6 ribaunt 3 asist, Nando de Colo 22 sayı 9 asist 4 top çalma, Jarrell Eddie 17 sayı, Dyshawn Pierre 10 sayıyla oynadı.
Jan Vesely'nin maçın son bölümündeki inanılmaz müdahaleleri de galibiyette etkili oldu.
Mücadeleyi 7 bine yakın seyircinin izlemesi de dikkat çekti.
Karşılaşmanın çeyrek skorları:
1. çeyrek sonucu: 21-15
2. çeyrek sonucu: 38-38 (17-23)
3. çeyrek sonucu: 66-63 (28-25)
4. çeyrek sonucu: 83-89 (17-26)
Moskova’dan galibiyetle dönüyoruz! ????— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 22, 2021
Tebrikler Fenerbahçe Beko! ????
Maç Sonucu | @cskabasket ???? Fenerbahçe Beko: 83-89
Skor dağılımımız: Vesely 24, De Colo 22, Eddie 17, Pierre 10, Guduric 8, Brown 8. pic.twitter.com/Dwa49tM8Lf