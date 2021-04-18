TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da ana tablo heyecanı yarın başlıyor

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen kadınlar toprak kort turnuvası TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da ana tablo heyecanı yarın başlıyor.

6 maçın oynandığı elemelerin final mücadelelerinde Cristina Bucsa, Lara Arruabarrena, Kamilla Rakhimova, Barbara Haas, Anastasia Gasanova ve Tereza Mrdeza adlarını ana tabloya yazdırdı. TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da profesyonel kariyerinin ilk zaferini elde eden 15 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova elemelerin finalinde Gasanova’ya 3 sette kaybederek turnuvaya veda etti.

Ana tablo mücadelelerinin yarın başlayacağı organizasyonda temsilcilerimizden Çağla Büyükakçay / Pemra Özgen çifti turnuvanın 1 numaralı seri başı Elise Mertens / Veronika Kudermetova ikilisi ile karşılaşacak. Yarınki mücadelelerde turnuvanın 2 numaralı seri başı dünya 21 numarası Petra Martic, 4 WTA şampiyonluğundan ikisini 2021’de kazanan Daria Kasatkina da korta çıkan raketler arasında olacak.