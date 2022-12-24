TBL: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 73 - Fenerbahçe Koleji: 64
Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor konuk ettiği Fenerbahçe Koleji’ni 73-64 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor konuk ettiği Fenerbahçe Koleji’ni 73-64 mağlup etti.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Uğur Özen xx, Ahmet Taner İbin xx, Hakan Gerey xx
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xxx 18, Hakan Şanlı xx 5, Desure Tyrone Buie xxx 11, Burak Can Dilmaç x, Cihan Amasyalı xx 3, İbrahim Yıldırım xxx 13, Mert Ulutaş xx 7, Murat Erensoy xx 6, Mete Tekçevik x 2, Eren Beyaz xx 8
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Fenerbahçe Koleji DS Energy: Mapreon Jackson xx 9, Emre Emre Keleşoğlu x, Ekrem Sancaklı xxx 15, İsmet Baran Avşar xx 3, Berkay Bayar xx 4, Ahmet Can Duran xx 6, D Shawn Schaptz xxx 18, İsmail Karabilen x, Burak Gözeneli xx 9
Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya
1. Periyot: 14-7 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
İlk Yarı: 37-38 (Fenerbahçe Koleji lehine)
3.Periyot: 60-49 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)