TBL: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 71 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 98
Türkiye Basketbol Ligi açılış haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 71-98 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi açılış haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 71-98 mağlup oldu.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Kerem Yılmaz xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Ahmet Kemal Digilli xx
Kocaeli BB Kağıtspor: Nicolas Ryan Banyard xxx 24, Beray Taşer x, Desure Tryone Buie xx 11, Cihan Amasyalı x 8, Özgür Şahin x 5, Yalım Olcay x 2, Eren Özen x, Mert Ulutaş x 7, Murat Erensoy x 4, Mete Tekçevik x 2, Onur Can Keskin x, Eren Beyaz x 8
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 12, Eray Akyüz xx 9, Kerem Aydan Özel xx 7, Oğulcan Baykan xxx 20, Berkay Genç xx 12, Koray Uzunhasan xx 2, Recep Doğrusöz xx 4, Tobin Bernard Carberry xxx 20, Alp Karahan x 3, Aaron Eugene Jones xx 9
Başantrenör: Semih Soğuksu
1. Periyot: 20-24 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)
Devre: 36-46 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)
3. Periyot: 51-71 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)