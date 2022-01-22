TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 84 - Fethiye Belediyspor: 72
Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Fethiye Belediyespor’u 84-72 mağlup etti
Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Fethiye Belediyespor’u 84-72 mağlup etti
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Orkun Yurttaş xx, Yiğit Emre Şimşek xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Beray Taşer x, Jvon Joseph MC Cormick xxx 30, Faik Can Nurkan x, Cihan Amasyalı x, İbrahim Yıldırım xxx 12, Eren Özen x, Mert Ulutaş x 3, Brady William Skeens xxx 18, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 8, Onur Can Keskin x, Eren Beyaz x, Sertan İbrahim Sarı xxx 13
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Fethiye Belediyespor: Antino Alverazes Jackson JR xxx 24, Kamer Muhammed Bayraktar x, Genco Ozan Dilik xx 15, Muhammet Engin Kalkan xx 11, Ahmet İlker Tunalı x 4, Ogün Sevinç xx 2, Murat Erensoy xx 10, Bora Hun Paçun x 6
Başantrenör: Alkım Ay
1. Periyot: 23-17 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 43-31 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 62-54 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)