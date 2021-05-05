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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 68

Türkiye Basketbol Ligi 28. hafta erteleme karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 75-68 mağlup etti.

Spor 05.05.2021, 17:56
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 68

Türkiye Basketbol Ligi 28. hafta erteleme karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 75-68 mağlup etti.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Abdullah Koputan xx, Kerem Yılmaz xx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz x 5, Kerem Bulat x 3, Burak Can Dilmaç x 5, Can Altıntığ xx 7, Mert Ulutaş xx 6, Horace Gilbert Spencer xxx 21, Bora Hun Paçun x 2, Sertan İbrahim Sarı xx 10, Hakan Şanlı x 3, Keshun Deion Sherrill xx 13

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Manisa Büyükşehir Belediye Spor: Marcus Anthony Hall xxx 17, Tolga Kaan Birer x 2, Eren Ocaktürk xx 11, Ramazan Tekin x 2, Gökhan Aydın xx 10, Alican Güney x, Umut Geçen x 5, Recep Doğrusöz xx 8, Jabarie Wayne Anthony Hinds xx 13

Başantrenör: Ceyhun Cabadak

1. Periyot: 20-22 (Manisa BŞB Spor lehine)

Devre: 39-32 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 64-54 (Kocaeli BŞB lehine)
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