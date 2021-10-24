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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 71 - Akran Gemlik Basketbol: 76

Türkiye Basketbol Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akran Gemlik Basketbol’a 71-76 mağlup oldu

Spor 24.10.2021, 19:47
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 71 - Akran Gemlik Basketbol: 76

Türkiye Basketbol Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akran Gemlik Basketbol’a 71-76 mağlup oldu

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Samet Biner xx

KBB Kağıtspor: Jvon Joseph MC Cormck xxx 27, Cihan Amasyalı xx 8, Sertay Gürsu xx 5, Mert Ulutaş xx 6, Mehmet Oğuzhan Kızıl x 2, Eren Beyaz xx 5, Bora Hun Paçun xx 4, Sertan İbrahim Sarı xx 4, Hakan Şanlı xx 10

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Akran Gemlik Basketbol: Darnell Antonio Edge xxx 26, Batın Yuna xxx 13, Berkay Çıvgın x, Ömer Ege Peksarı xx 2, Egemen Usta x, Talat Alp Altunbey xxx 12, Ege Demir xxx 13, Önder Atun xx 2, Osman Gökhan Şirin xx 6, Ali Taşkın x 2

Başantrenör: Semih Soğuksu

1. Periyot: 22-28 (Akran Gemlik Basketbol lehine)

Devre: 46-49 (Akran Gemlik Basketbol lehine)

3. Periyot: 59-59

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