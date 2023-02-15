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TBF’den Eda Kılıç için başsağlığı mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) depremde hayatını kaybeden Hatay BŞB oyuncusu Eda Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor 15.02.2023, 20:28
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) depremde hayatını kaybeden Hatay BŞB oyuncusu Eda Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBF’den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde, BGL takımlarından Hatay BŞB oyuncusu Eda Kılıç’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Eda Kılıç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.