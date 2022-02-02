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TBF’den Alperen Şengün’e tebrik
Türkiye Basketbol Federasyonu, NBA All-Star ’Yükselen Yıldızlar’ maçında yer alacak milli basketbolu Alperen Şengün’ü tebrik ederek, karşılaşmada başarılar diledi.
Spor 02.02.2022, 10:58
Türkiye Basketbol Federasyonu, NBA All-Star ’Yükselen Yıldızlar’ maçında yer alacak milli basketbolu Alperen Şengün’ü tebrik ederek, karşılaşmada başarılar diledi.
TBF’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NBA’de Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün, NBA All-Star ’Yükselen Yıldızlar’ maçında yer alacak. Milli oyuncumuzu tebrik eder, başarılar dileriz" denildi.