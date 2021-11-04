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TBF’de Hidayet Türkoğlu yeniden başkan

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu’nda Hidayet Türkoğlu, 108 oy alarak bir kez daha başkan seçildi.

Spor 04.11.2021, 15:43
TBF’de Hidayet Türkoğlu yeniden başkan

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu’nda Hidayet Türkoğlu, 108 oy alarak bir kez daha başkan seçildi.

TBF’nin Olağan Genel Kurulu, Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilirken 171 delege oy kullandı. Seçim sonucuna göre başkan seçilen Hidayet Türkoğlu 108, başkan adayları Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, başkanlık seçiminin ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle tüm camiamıza en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Sizler, bizi buraya tekrar takdir ettiniz. Tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl, daha iyi çalışacağımıza söz veriyorum. İnşallah Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. İyi ki varsınız. Güzel bir camiamız var. Önümüzdeki süreçte basketbolu umuyorum ki en iyi yerlere çıkartırız. Biz iyi bir takım oyuncusu olduk. Bu süreçte de sizlerle birlikte olacağım. Oy veren ve vermeyen herkesin elini sıkmak için ziyaret edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yönetim kurulu şu üyelerden oluştu:

Asil Üyeler:

Ali Haluk San

Ali Limoncuoğlu

Batur Şulen

Gökhan Dinçer

Hüseyin Beşok

Kemal Dinçer

Mehmet Fatih Öztürk

Mert Mecit Çetinkaya

Mustafa Sarımermer

Muzaffer Yıldırım

Ömer Onan

Serap Köz Yücesir

Şirin Karadeniz

Yılmaz Argüden

Yedek Üyeler

Emine Sporel Akat

Ali Arslan

Lize Karaboğa Kaplan

Ahmet Semih Beken

Mehmet Serhan Antalyalı

Resul Kerse

Alper Arıkoğlu

Saadettin Cesur

Aydın Şerbetçioğlu

Emre Ballı

Sami Saylan

Mehmet Celalettin Ulusoy

Hayati Efe Oğuz

Serkan Çağatay

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler

Sinan Aksu

Cevat Taş

Diğer 3 üye S.G.M. tarafından belirlenecek

Yedek Üyeler

İsmail Cüneyt Ertürk

Enver Aras

Disiplin Kurulu

Asil Üyeler

Can Yalçınkaya

Yavuz Selim Ersu

Tayfun Akçay

Pelin Ölmez

Muhammet Emin Bingöl

Yedek Üyeler

Burak Bülbül

Ahmet Burak Taşkıran

Mehmet Çelikboya

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