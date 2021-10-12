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TBF ve misli.com arasında anlaşma
Türkiye Basketbol Federasyonu ve Misli.com arasındaki iş birliği anlaşmasının detayları düzenlenen basın toplantısıyla duyuruluyor. TBF ile misli.com arasındaki iş birliğine ilişkin toplantıyı canlı aktarıyoruz.
Spor 12.10.2021, 13:17
Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com, Türk basketbolu adına son derece değerli bir iş birliğine imza atıyorlar. İş birliğinin detayları ise düzenlenen basın toplantısı ile paylaşılıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com arasında yapılacak olan iş birliğinin detaylarının kamuoyu ile paylaşıldığı basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de yer alıyor.