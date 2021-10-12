TBF ve misli.com arasında anlaşma

Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com, Türk basketbolu adına son derece değerli bir iş birliğine imza atıyorlar. İş birliğinin detayları ise düzenlenen basın toplantısı ile paylaşılıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com arasında yapılacak olan iş birliğinin detaylarının kamuoyu ile paylaşıldığı basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de yer alıyor.