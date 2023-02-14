TBF, hakem Eren Kılınç’ın depremde vefat ettiği duyurdu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaşanan deprem felaketinde C Klasmanı hakemlerinden Eren Kılınç’ın vefat ettiğini açıkladı.

TBF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, C Klasmanı hakemlerimizden Eren Kılınç’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhum Eren Kılınç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.