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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan yeni yıl mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yıl ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı.

Spor 31.12.2021, 12:13
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan yeni yıl mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yıl ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yeni yıl sebebiyle bir mesaj yayımladı. Türkoğlu’nun yeni yıl mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbolseverler, Türk basketbolu için kurumsal ve sportif anlamda önemli gelişmeler yaşadığımız bir yılı geride bırakırken; hedeflerimize kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğimiz 2022 yılını heyecanla karşılıyoruz. 2021’de basketbolumuz, camiamızın içinden gelen değerli adayların yarıştığı bir seçim sürecini geride bıraktı. Öncelikle bana ve yönetim kurulumuza, Türk basketbolunu bir dönem daha yönetmek üzere yetki veren Genel Kurulumuza bir kez daha teşekkür ediyor, yeni dönemin camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Bağımsız otoriteler tarafından Avrupa’nın en iyi üç ligi arasında gösterilen ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarımız, geçtiğimiz yıl uluslararası arenada gösterdikleri performansla yine hepimizi gururlandırdı. THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Pınar Karşıyaka’yı ve Kadınlar Avrupa Ligi’nde üçüncü olan Fenerbahçe’yi gönülden kutluyorum. Son 2 yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan ve hayatın her alanında alışkanlıklarımızı değiştirmemize sebep olan Kovid-19 pandemisi nedeniyle, salonlarımızdaki heyecanı seyircilerimiz ile beraber yaşayamıyorduk. Yeni sezonda bu özlem nihayet son buldu ve basketbol maçları en önemli unsur olan seyircilerimizle beraber oynanmaya başladı. Bu süreçte gerekli tedbirlerin uygulanmasında gösterdikleri sabır ve anlayış için basketbolseverlere teşekkür ederim. Göreve geldiğimiz günden bu yana öncelik verdiğimiz konulardan biri olan tesisleşme atılımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hazırladığımız, Basketbol Gelişim Merkezi projemizin çalışmalarını uzun süredir hassasiyetle yürütüyorduk. Tamamlandığında tüm dünyada örnek olacak, Türk basketbolunun geleceğinin şekilleneceği tesisimizin inşaatı nihayet başladı. Basketbol Gelişim Merkezi’nin Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlanacak olmasının heyecanıyla yeni yıla adım atıyoruz. Yeni yılda ülkemizde basketbol kültürünün yaygınlaşması, sportif başarılarının artması ve sporun birleştirici gücünün toplum olarak hissedilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022 yılının, ülkemiz ve milletimiz için sağlık ve güzellikler getirmesini temenni eder, herkese spor ve sağlık dolu bir yıl dilerim."

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