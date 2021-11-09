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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz

Türkiye Basketbol Federasyonunda (TBF) başkanlığa yeniden seçilen Hidayet Türkoğlu, yeni dönemde yapacakları çalışmalarla Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceklerini söyledi.

Spor 09.11.2021, 12:29
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz

İSTANBUL (AA) - Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin yanı sıra Harun Erdenay ve Erman Kunter'in aday olduğu TBF'nin olağan seçimli genel kurulunun demokratik bir ortamda geçtiğini dile getirdi.

Üç adayın da Türk basketboluna hizmet etmek için yola çıktığını anlatan Türkoğlu, "Seçimin lehimize sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Camiamızla konuştuğumuzda bu sürecin iki dönemi kapsaması gerektiğini dile getiriyorduk. Bize tekrar güvenmeleri, bizi çok mutlu etti. Ne kadar teşekkür etsek az. Kulüplerimizle iyi iletişimi olan bir federasyonuz. Onların karşısına samimi duygularla, yaptıklarımız ve yapacaklarımızla çıktığımız için bize oy vermeleri bizi çok onore etti. Buradan bir kez daha tüm camiamıza teşekkür etmek istiyoruz. Çalışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Beraber güzel işler yaptık. Önümüzdeki üç sene de basketbolu daha iyi yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu, seçim sürecinin heyecanlı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genel kurul çok şükür güzel geçti. Bu anlamda tüm tarafları kutlamak gerekiyor. Herkes gayet olgun bir şekilde bu süreci yürüttü. Seçim süreci hepimiz için heyecanlıydı. Bu süreçte delegelerimize, kulüplerimize samimi duygularımızla yaklaştık. Onlara her zaman dürüst davrandık. Onlar da bu samimiyet ve dürüstlüğümüzü zaten görüyordu. Aynı ciddiyetle devam edeceğimizi düşündükleri için bizi tekrar bu koltuğa layık gördüler. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok insana dokunma fırsatı bulabildik. Basketbolun dışında, Türk sporunda gelişmesi gereken noktalar da bize iletildi. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde Bakanımızla oturup, bu süreçleri kendileriyle paylaşacağız. Bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz."

"Bütün maçlarımızı açık kanalda yayımlayacağız"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni dönemde birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tesisleşme konusunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Basketbolu Federasyonunun kendi bünyesinde tesislerinin olmaması gibi üzücü bir süreçle karşı karşıyaydık. Bu süreci Sayın Bakanlarımızla paylaştığımız da onlar da çok yakın davrandılar. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Basketbol Gelişim Merkezi'ni Türk basketboluna kazandıracağız. Bu, federasyon olarak en büyük hedeflerimizden birisi. Operasyon anlamında bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir tesis. Öbür taraftan mali kriterler konusunda kulüplerimizle yürüttüğümüz güzel bir süreç var. Onun daha sağlıklı, güçlü ve uzun soluklu olması için girişimlerimiz olacak. Basketbolun her eve girmesi için yaptığımız bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren bütün maçlarımızı açık kanalda yayımlayacağız. Bu, basketbolun görünürlüğü anlamında gerçekten çok önemli katkı sağlayacak. Bu süreçte yapacağımız diğer çalışmalarla basketbolun her kesime ulaşacağını düşünüyoruz. Bunu da Sayın Bakanımızla paylaştık, o da destek olacağını söyledi. Bunun da ekonomik anlamda kulüplerimize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kafa yorduğumuz konulardan biri de Türk sporcularımızın daha çok süre almaları ve tecrübe kazanmaları. Bu tip çalışmalarımızı inşallah üç sene içinde layıkıyla yapmaya çalışacağız."

Hidayet Türkoğlu, basketbol maçlarının tam seyirci kapasiteyle oynanması kararını da aldıklarını hatırlatarak, "Maalesef pandemiden dolayı bir sene ligleri tamamlayamadık. Sonra belli bir süre de maçları yarı seyirci kapasiteli oynattık. Bazı kriterlere uyulması halinde kapasitenin artacağını söylemiştik. Kulüplerimizin hem gelir hem de atmosfer anlamında dolu tribünlere karşı oynamasının öneminin bilincindeydik. İnşallah bu süreci hep beraber sağlıklı bir şekilde geçiririz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor ki tekrar kapanma süreçlerine gitmeyelim. Tedbirlere uyulursa çok mutlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

#spor
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