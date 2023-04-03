Tayyip Talha Sanuç’un sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, dün oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç’un sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig’in 27. haftasında dün akşam oynanan ve Beşiktaş’ın 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisinde 10. dakikada sakatlanarak yerini Welinton’a bırakmak zorunda kalan siyah-beyazlıların 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç’ta sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildiği belirtildi. Beşiktaş’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.