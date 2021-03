Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan şaşırtıcı hareket

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, İstanbul'da bir otelde yapılan nikah töreninde Gözde Doyran ile evlendi. Nikah törenine Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

OĞULCAN VE TAYLAN GELMEDİ

Nikah törenine çiftin yakın çevresi, Fenerbahçe teknik heyeti ve bazı futbolcular da katılırken düğündeki bir detay da gözlerden kaçmadı. İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray forması giyen yakın arkadaşları Taylan Antalyaı ve Oğulcan Çağlayan, törene katılmadılar.

Önce Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı söylenen ve daha sonrasında Fenerbahçe ile anlaşan İrfan Can Kahveci'ye yakın arkadaşları Taylan ve Oğulcan'dan teki yağmıştı. Galatasaraylı oyuncular, İrfan Can Kahveci'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkmış ve İrfan Can ile fotoğraflarını da kaldırmıştı.