Taylan Antalyalı: Çok heyecanlıydım

Kariyeri boyunca ilk defa milli takıma giren Taylan Antalyalı, karşılaşma sonrası TRT'ye açıklamalarda bulundu.

"Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. Bugün ilk defa A Milli Takım formasını giydim. İlk girdiğimde çok heyecanlıydım." diyen Taylan Antalyalı sözlerine şunları ekledi:

"Bugün Dünya Kupası yolunda önemli bir maç oynadık. İlk maçta evimizde kazanmak istiyorduk. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Umarım bu açılışı sonuna kadar en iyi şekilde devam ettiririz."

Kaleci Uğurcan Çakır'ın iyi performansından da bahseden Antalyalı, "Bugün Uğurcan son anlarda biri penaltı olmak üzere yine çok önemli kurtarışlar yaptı. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Sonradan katılmama rağmen içeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı turnuvanın sonuna kadar sürdürürüz." dedi.