Tatvan’da depremzedeler yararına "Muaythai Gecesi" düzenlendi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde depremzedeler yararına 3 ülkeden 108 sporcunun katılımıyla "Tek Yürek Muaythai Gecesi" düzenlendi

Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu ve Buradayım Grubu işbirliği ile Tatvan İlçe Gençlik Spor Merkezi Salonunda düzenlenen geceye Türkiye’nin yanı sıra İran ve Azerbaycan’dan toplam 108 sporcu katıldı. Düzenlenen gecenin tüm gelirleri depremzedelere bağışlanırken Türkiye tarihinde görülmemiş bir ilki gerçekleştiren vatandaşlar, depremzede çocuklar için ringe oyuncaklar atıldı. Geceye Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kamu kurum temsilcileri ve birçok vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Kıyasıya mücadelelerin ardından katılım sağlayan sporculara katılım belgesi ve kupaları takdim edildi. İran’dan 65 sporcusuyla Muaythai Gecesi’ne katılan Organizatör Ali Hagnazari’nin deprem şiiri ise salondakilere duygusal anlar yaşattı. Gecede toplanan paralar ise deprem bölgesine gönderilecek.

"Çok güzel yardımlar topladık"

Düzenlenen geceyle ilgili açıklamada bulunan Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, “6 Şubat’ta Türkiye’de olan depremden sonra bizler deprem bölgesine gittik. Arkadaşlarımızla 10 gün bölgede kaldık. Döndükten sonra da bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Arkadaşlarla birlikte Buradayım Grubu’nu kurduk. Grupla beraber önce İran ve Azerbaycan’daki arkadaşlarımızla görüştük. Oradaki arkadaşlarımız da bu organizasyona katılabileceklerini ve organizasyonun bütün masraflarını üstlenebileceklerini söylediler ve yeter ki depremzedelere yardımımız dokunsun dediler. İran’dan ve Azerbaycan’dan toplam 54 sporcu Türkiye’den de 54 sporcu olmak üzere 108 sporcuyla bugün Muaythai Tatvan Galası’nı düzenledik. Çok güzel yardımlar topladık. Hedefimiz bin bilet satmaktı, çok şükür daha fazlasını sattık. İnşallah düzenlediğimiz bu gecede depremzedelere bir nebze de olsa yardımcı olacağız. Topladığımız yardımlarla su alıp deprem bölgesine göndermeyi düşünüyoruz” dedi.

"Oyuncakları bizzat kendimiz ulaştıracağız"

Gelecek bağışların tamamını deprem bölgesine götüreceklerini söyleyen Buradayım Grubu temsilcisi Yahya Fedai Kaçmaz ise, “Buradayım Derneği olarak bir araya geldik. Bu geceyi gönüllüler olarak kurduk ve çalışmalarımız halen devam ediyor. Gelecek bağışların, yardımların tamamını depremzede ailelerine su ve ihtiyaç olarak göndereceğiz. Bizzat gönüllü arkadaşlarımızla beraber depremden etkilenen 11 ilimize ulaştırmaya çalışacağız. Ringe depremden etkilenen çocuklar için oyuncak atıldı. Bu oyuncakları bizzat kendimiz ulaştıracağız” diye ifade etti.

"Türkiye spor tarihinde ilk kez ringe oyuncak atıldı"

Türkiye spor tarihinde ilk kez ringe oyuncak atıldığını belirten Ring Sporları sunucusu Tarık Sayın da, “Anlamlı bir gece için Bitlis Tatvan’dayız. Buradan kazanılacak tüm gelir deprem bölgesine gidecek. Dolayısıyla sporun birleştirici gücünü bu şekilde kullandık ve toplanan tüm yardımlar deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Türkiye spor tarihinde ilk kez ringe oyuncak atıldı. Oyuncak atılmasının sebebi deprem bölgesindeki oyuncak ihtiyacı olan kardeşlerimiz içindi. 3 binin üzerinde kitap ve oyuncak topladık. Burada tabii ki en büyük emek ’Buradayım’ gönüllerinindir. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü bir STK. Çok kısa zamanda organize olup 3 binin üzerinde kitap ve oyuncak toplattılar. Biz de bu geceye katılan tüm sporculardan oyuncak ve kitap istedik ve bunların hepsini kendi ellerimizle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hediye edeceğiz” dedi.

"Başın sağ olsun Türkiyem"

İran ve Azerbaycan’dan 65 sporcusuyla geceye katılan Organizatör Ali Hagnazari ise, “Bu geceye İran ve Azerbaycan’dan 65 sporcumla beraber depremzedelere yardım niyeti için geldik. Bu organizasyonu ben ve Ömer Uğur hocamız organize ettik. Dileğimiz depremzede kardeşlerimizin acılarına bir nebze bile olsa yardım etmek, acılarını dindirmek ve kendimizi o acıya ortak etmek için geldik. Bütün destek veren, arkamızda olan, buraya gelip bizi izleyen arkadaşlarımıza ve depremzedelerin yararına, bilet alan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah bundan beterini göstermesin, başın sağ olsun Türkiyem” diye aktardı.