Tataminin sultanları rakiplerini titretiyor

Mersin’de, tataminin sultanları sporda emin adımlarla yürüyor, rakiplerini titretiyor. Erdemli ilçesinde genç kızların tekvandoda gösterdikleri azim ve performans izleyenleri hayran bırakıyor.

Genç kızlar arasında savunma sporlarına ilginin artmasından yola çıkan Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 5 yıl önce tekvando kulübü kurdu. Bugün kontrollü normalleşme sürecinde kulüpte 44 genç kız sportif faaliyetlerini başarıyla yürütüyor. Genç kızlar günlük spor faaliyetlerine ısınma hareketleri ile başlıyor. Antrenmanlarda tempo giderek yükseliyor.

Başkan Mükerrem Tollu: "Kızlarımız gururlandırıyor"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, genç kızların özellikle tekvandoya büyük ilgi gösterdiğini, ilgiyle birlikte başarında geldiğini belirtti. Başkan Tollu, "Ülkemizin aydın geleceğini emanet edeceğimiz olan gençlerimizin, her alanda yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Kızlarımızın her alanda yetişmesi ülkemiz adına çok önemli. Kızlarımızın özellikle sportif faaliyette başarı göstermesi, özellikle ülkemizin geleceğinin garantide olduğunun en güzel örneğini taşımaktadır” dedi.

Tekvandocu Nuray Saydan: "Biz vurursak kız gibi vururuz”

Kontrollü normalleşme sürecinde sportif faaliyetlere devam eden kız sporculardan Nuran Saydan, tekvando alanında ki kararlılığını, ‘Ben onlara vurursam, kız gibi vurmayı görürler’ sözleri ile ifade ediyor. 14 yaşındaki Saydan, "5 yıldır Erdemli Belediye Spor Tekvando Kulübüne geliyorum. Bölgeler arası şampiyonluklarım var. Mersin’de şampiyonluklarım var. Ve Türkiye şampiyonalarına katıldım. Önümüz de ki hafta şampiyonda kulübünü temsil edeceğim. İlk başta merakla başladım. Ama sonra yapınca sevdim ve devam etmeye karar verdim. Ve bu beni tecrübelere götürdü, şampiyonluklara götürdü. Çünkü benim önce kendime güvenim yoktu, maçlara çıkarken korkuyordum. Yeneceğim maçı bile kaybediyordum. Ve ben buna alıştım, artık ben kötü değilim. Ben onlara vurursam kız gibi vurmayı görürler” diye konuştu.

Eğitimlerde adeta tataminin tozunu attıran sporculardan Melisa Yıldız, “Kulübün beş yıllık sporcusuyum. İki defa uluslararası şampiyonaya katıldım. Miniklerde Türkiye beşinciliğim var ve ilde derecelerim var” dedi.

Tekvandocu Damla Karaağaçlı: "Korkmuyorum, yapabiliyorum”

Tekvandonun kendilerine güven kazandırdığını vurgulayan sporcular, tekvando sporu yapmak için cinsiyetin engel olmadığını ifade ediyor. Sporculardan Damla Karaağaçlı, “4 yıldır Erdemli Belediye Spor Tekvando Kulübüne geliyorum. Geçen hafta Mersin seçmelerinde birinci oldum. Bu sporu yaparken, korkmuyorsun, yapabileceğine inanıyorsun. Kendine güvenen herkes bu sporu yapabilir ve fark etmez. Cinsiyet fark etmiyor” diye konuştu.

Erdemli Belediye Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Bahri Mumcu ise kız sporcuların değişim sürecine dikkat çekiyor. Mumcu, "İlk geldiklerinde kendilerine güvenleri baya bir az oluyor. Ama bu sporu sevdikten sonra, yaptıktan sonra baya bir şekilde kendine güveni artıyor” diye konuştu.