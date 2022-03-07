Taşkın Aksoy: "Pozisyon üretemediğimiz için 2. golü yedik"

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy, 2-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında, "Pozisyon üretemediğimiz için 2. golü yedik" dedi.

Kontra atakların acemice harcandığını söyleyen Taşkın Aksoy, “İstediğimiz gibi bir maç oynayamadık. Alanyaspor’u tebrik ediyorum. Yoğun bir maç trafiğinden çıktık. Bilhassa içeride oynadığımız maçlardaki o diriliğimiz maalesef ilk dakikadan itibaren sahaya yansıtamadık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Rakibe fazla pozisyon vermemeye çalıştık. Nitekim onu da becerdiğimizi düşünüyorum. Birkaç dışarıdan şutları vardı. 1-0 öne geçtik çok güzel bir organizasyonla. Maalesef 1-0’ı koruyamadık. İlk yarıyı öyle bitirsek belki değişik bir maç izleyecektik. Maalesef 1-1 oldu. İkinci yarı ortada bir maçtı. Alanya daha baskındı. İkinci topları kazanmakta zorlandık. Net olmayan toplar genelde Alanyaspor sahip oldu. Bu da işte yorgunluğun belki belirtisi. Ona rağmen 82-83’üncü dakikaya kadar birkaç pozisyon vermemize rağmen gol yemedik. Kontra atakları maalesef çok çok acemice harcadık. Alanyaspor da top kaybına uğradı, zorladık, iyi kontra ataklar yakaladık ama maalesef bir türlü pozisyon üretemedik. 2’inci gölü yedik. İyi analiz edip Konyaspor’a hazırlanmamız gerekiyor. Doğru kararları vermemiz gerekiyor. Alanyaspor’u tebrik etmek lazım” açıklamasını yaptı.