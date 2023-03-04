Taşkent Grand Slam ikinci gün sonuçları

Özbekistan’ın başkentinde devam eden Taşkent Grand Slam’de erkekler 73 kiloda Umalt Demirel sıkletinde yedinci oldu.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda puan ile kota hakkı kazandıran Taşkent Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ilk müsabakasında Türkmenistanlı Begench Soltanov’u ipponla, ikinci maçında Özbek Obidkhon Nomonov’u waza-ari puanıyla yenen judoka çeyrek finalde Kazakistanlı Daniyar Shamshayev’e yenildi ve judoka kaldı. Bu turda Brezilyalı Magdiel Estrada’ya yenilen Umlat Demirel sıkletinde yedinci oldu.

Kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel ikinci turda Sloven Anka Pogacnik’e altın skorda yenildi.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yarın sona erecek Grand Slam’de, kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk ilk turdu maç yapmadan geçerken, erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ ise müsabakalarına ikinci turda Amerikalı Christian Konoval ile başlayacak.